Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Sosyal medya üzerinden güvenlik ve yargı haberleri yapan gazeteci Emrullah Erdinç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde akşam saatlerinde gözaltına alındı. Hangi suçlamaların yöneltildiği ise henüz açıklanmadı.

(İSTANBUL) Gazeteci Emrullah Erdinç, akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı güvenlik ve yargı haberleriyle tanınan ve son olarak Habertürk TV'de "Adliye Koridorları" isimli program yapan gazeteci Emrullah Erdinç'in akşam satlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Erdinç'e hangi suçlamanın yöneltildiği henüz resmi olarak açıklanmadı.

