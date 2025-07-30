Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde yaşamını yitirmiş olarak bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Gazeteci Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

FINDIK BAHÇESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.