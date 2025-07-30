Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük fındık bahçesinde yaşamını yitirmiş olarak bulundu.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Gazeteci Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.
FINDIK BAHÇESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.