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Gazeteci Cem Emir'in İsmi Kütüphanede Yaşatıldı

Gazeteci Cem Emir'in İsmi Kütüphanede Yaşatıldı
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Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir'in ismi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye verildi. Kütüphanede 59 bin kitap bulunuyor ve açılış töreninde Cem Emir'e olan saygı ve anma dilekleri ifade edildi.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir'in ismi Diyarbakır'da oluşturulan kütüphaneye verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından 9 Kasım 2011'de Van'da meydana gelen depremde kaldığı otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir'in isminin yaşatılması amacıyla Çınar ilçesinin kırsal Ovabağ Mahallesi'ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kütüphane oluşturuldu.

Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 59 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Gazetecilerin sahada halkı bilinçlendirmek, doğru ve tarafsız habere ulaşılması konusunda emek verdiğini belirten Erdoğan, gazeteci Emir'e Allah'tan rahmet diledi.

Kütüphanenin kurulmasında emeği geçen GGC'ye teşekkür eden Erdoğan, "Kütüphanemizin, Ovabağ'dan vatanına, milletine, bayrağına saygılı, güzel evlatlar yetiştirecek olan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

GGC Başkanı Felat Bozarslan da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün gazeteciler için anlamlı olduğunu belirtti.

Van'da görev yaparken kaldığı otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir'in adını yaşatmak ve bölgedeki çocukların da kitaba erişimini sağlamak amacıyla kütüphane oluşturduklarını ifade eden Bozarslan, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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