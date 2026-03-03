İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci için tören düzenlendi
İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ege Telgraf Gazetesi muhabiri Burcu Yanar için anma töreni düzenlendi. Törende ailesi taziyeleri kabul etti ve cenazesi Giresun'a gönderildi.
İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Burcu Yanar için anma töreni gerçekleştirildi.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Ege Telgraf Gazetesi muhabiri Yanar (32) için gazete binası önünde yapılan törende Yanar'ın ailesi taziyeleri kabul etti.
Yanar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör