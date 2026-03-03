İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci için tören düzenlendi

İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Burcu Yanar için anma töreni gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Ege Telgraf Gazetesi muhabiri Yanar (32) için gazete binası önünde yapılan törende Yanar'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Yanar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.