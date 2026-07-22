Basın Meslek Örgütlerinden Ankara Adliyesi Önünde "Alican Uludağ Serbest Bırakılsın" Çağrısı

Haber : Esra TOKAT - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Basın meslek örgütleri, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan gazeteciler, ev baskınıyla gözaltı uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gazetecilik suç değildir. Alican Uludağ bir an önce serbest bırakılmalı" çağrısında bulundu.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dün gözaltına alındı. Evinden gözaltına alınan Uludağ'a, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltildi. Geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde geçiren Uludağ'ın gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gazeteci Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren basın meslek örgütleri, Ankara Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamaya Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Gazeteciler Cemiyeti, İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı katıldı.

ÇGD Genel Başkanı Kıvanç El, gazetecilerin adliye önünde meslektaşlarına yönelik soruşturmalar nedeniyle sık sık bir araya gelmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

"ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINMALARINI YANLIŞ BULUYORUZ"

Uludağ'ın daha önce de çok sayıda soruşturma kapsamında savcılığa giderek ifade verdiğini hatırlatan El, "Alican Uludağ şubat ayında gözaltına alınmış, mayıs ayında serbest bırakılmıştı. Şimdi yeniden gözaltında. Gazeteciler hakkında elbette soruşturmalar açılabilir ancak bunun yöntemi gözaltı ve ev baskınları olmamalı. Özellikle çocuklarının gözü önünde gözaltına alınmalarını yanlış buluyoruz. Çağrılabilir, ifadesini verir. Geçmişte de defalarca adliyeye geldi, ifadesini verdi ve süreçler devam etti" dedi.

Uludağ'ın ev baskınıyla gözaltına alındığının altını çizen El, "Şu anda Ankara Emniyeti'nde. Bir an önce adliyeye getirilmesini, ifadesinin alınmasını ve serbest bırakılmasını istiyoruz. Gazeteciliğin kriminalize edilmesi, yaptığı yorumların ve sosyal medya paylaşımlarının suç unsuru gibi gösterilmesi kabul edilebilir değil. Alican Uludağ gazetecidir, iyi bir gazetecidir. Bir an önce serbest bırakılmalı ve görevine dönmelidir" ifadelerini kullandı.

"ARTIK YETER' DEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu ise Uludağ'ın kısa süre önce tahliye edildiğini anımsatarak, yeniden gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Uludağ'ın avukatının önceki yargılama sürecinde tutukluluğun hem hukuka hem de gerçeğe aykırı olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Tartanoğlu, "İki ay sonra yine hem hukuka hem de gerçeğe aykırı bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Cezaevlerinde çok sayıda gazeteci var, hakkında soruşturma yürütülen çok sayıda gazeteci var. 'Artık yeter' demekten başka çaremiz kalmadı" diye konuştu.

Gazetecilerin mesleklerini özgürce yapmak istediklerini vurgulayan Tartanoğlu, "Her seferinde 'Gazetecilik suç değildir' diyoruz. Haber yapmak, sosyal medya paylaşımlarımızı yapmak ve eleştirilerimizi özgürce dile getirmek istiyoruz. Ancak her defasında 'bunu yapamazsınız' diyen bir zihniyetle karşı karşıya kalıyoruz. Gazeteciliğin nasıl yapılacağı evrensel ilkelerle belirlenmiştir. Alican Uludağ da bu ilkelere uygun şekilde gazetecilik yapıyor. Bir an önce serbest bırakılmasını ve hem onun hem de diğer gazetecilerin bu tür uygulamalarla karşılaşmamasını istiyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından gazeteciler, alkışlarla ve "Gazetecilik suç değildir" sloganıyla Uludağ'ın gözaltına alınmasını protesto etti.

Kaynak: ANKA