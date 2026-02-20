Gazeteci Alican Uludağ, Tutuklandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Dün akşam Ankara'daki evinde gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" ve "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddialarıyla re'sen soruşturma başlattı. Uludağ, dün akşam saatlerinde Ankara'daki evinden gözaltına alındı. Gece saatlerinde de Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette ifade vermediği öğrenilen Uludağ, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Uludağ'ın adliyedeki işlemlerini çok sayıda basın meslek örgütü temsilcisi, gazeteci, CHP Genel Başkan yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu isimler takip etti.

Kaynak: ANKA