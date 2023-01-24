Gazeteci Ali Haydar Çelebi Hayatını Kaybetti
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CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı, şair ve gazeteci Ali Haydar Çelebi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı, şair ve gazeteci Ali Haydar Çelebi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ütopya Gazetesi imtiyaz sahibi ve Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı, şair, gazeteci Ali Haydar Çelebi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hakverdi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Genç gazeteci kardeşimiz Ali Haydar Çelebi'yi kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Devri daim olsun. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."
Kaynak: ANKA / Güncel