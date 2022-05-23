Gazeteci Ali Ekber Ertürk Yaşamını Yitirdi - Haberler

Sözcü Gazetesi'nin Ankara'daki tecrübeli muhabiri Ali Ekber Ertürk (54) yaşamını yitirdi. Ertürk için yarın Sözcü Gazetesi'nde ve Ankara Mamak Tuzluçayır Cemevinde tören düzenlenecek.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Ali Ekber Ertürk bugün Ankara'da vefat etti. Ertürk için yarın saat 11.00'da Sözcü Gazetesi'nin önünde, saat 13.30'da ise Mamak Tuzluçayır Cemevinde tören düzenlenecek. Ertürk, Sivas'ın Divriği ilçesinde toprağa verilecek.

Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden olan ve 7 yıldır Sözcü'de görev yapan Ali Ekber Ertürk; Günaydın, Star, Sabah, Akşam gazetelerinde çalıştı. Ertürk, Milli Görüş çizgisindeki Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve AKP'yi de yakından takip etti.

Başarılı birçok habere imza atan Ertürk, yazdığı haberlerle onlarca ödüle layık görüldü. En son 25 Ekim 2021'de "Rektörün Torpili" haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk'ün "Güneşin Evlatları" ve "Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları" adlı iki kitabı da bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU, HANİFE ERTÜRK'Ü ARADI

Hanife Ertürk ile evli olan Ali Ekber Ertürk'ün; Aren (7) ve Hezal (8) adlı iki çocuğu var. Vefat haberini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hanife Ertürk'ü arayarak başsağlığı diledi. Ali Ekber Ertürk'ün vefat haberine bir çok sivil toplum örgütü ve siyasiden de başsağlığı mesajları geldi.

ÇGD, Ertürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'nın deneyimli muhabiri, Derneğimizin Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine 2 kez layık görülen gazeteci Ali Ekber Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Kendisini, mesleğimize ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız, ışıklar içinde olsun. Arkadaşımız Ali Ekber Ertürk, 24 Ekim 2021'de düzenlediğimiz 2019-2020 ÇGD Yılın Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'nde 2019 Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'nü alırken kendisini şu sözlerle ifade etmişti:

'Bu kürsüden korkusuzca haykırıyoruz ki ey zalimler sizlerden korkan sizlerden beter olsun, yaşasın cesaret ve cesur medya, yaşasın demokratik laik cumhuriyet, yaşasın özgürlük ve barış...'"