Haberler

GAÜN Turizm Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

GAÜN Turizm Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay'ın konuşmalarının ardından öğrencilere diplomaları verildi, tören kep atma ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi'nde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde Turizm Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunları için tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, mezun öğrencileri tebrik ederek gastronomi alanında başarının disiplinli çalışma, öğrenmeye açıklık ve sürekli gelişim anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay da bölüm olarak 12'nci dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, öğrencilerin başarısında akademisyenlerin ve ailelerinin önemli katkıları bulunduğunu kaydetti.

Fakülte birincisi Hayrunisa Çelik ise mezunlar adına yaptığı konuşmada, eğitim hayatı boyunca kendilerine destek veren akademisyenlere, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Tören, öğrencilerin kep atması ve toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi

Kaynak: AA / Safiyenur Aydaş
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler