Gana ile Fransa'dan çok yönlü işbirliği mutabakatı

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetiyle bu ülkede bulunan Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ablakwa, Mahama'nın Fransa ziyareti kapsamında iki ülkenin altyapı, tarım, havacılık, kamu sağlığı, bilim, teknoloji, yapay zeka, eğitim ve terörle mücadele gibi öncelikli alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Bu alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin güçlendirilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını ifade eden Ablakwa, iki liderin başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmelerde tarihi meseleleri de ele aldığını kaydetti.

Ablakwa, Macron'un, 25 Mart'taki Birleşmiş Milletler (BM) oylamasında Fransa'nın çekimser kalmasına rağmen transatlantik köle ticaretinin "insanlığa karşı en ağır suç" olarak tanınması konusunun açık ve dürüst bir diyalogla ele alınmasına hazır olduklarını ifade ettiğini aktardı.

Macron'un, Fransa'nın köleliği insanlığa karşı suç olarak tanıyan ilk Avrupa ülkesi olduğunu hatırlattığını belirten Ablakwa, ülkesinin ilkesel açıdan Gana öncülüğündeki BM kararına karşı olmadığını dile getirdiğini kaydetti.

Ablakwa, Gana'nın ise Fransa'nın bu yaklaşımını "ileri görüşlü ve yapıcı" olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını vurguladı.