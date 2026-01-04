Haberler

Gana, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini kınadı

Güncelleme:
Gana, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini şiddetle kınayarak, bu durumu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Açıklamada, ABD'nin müdahale girişimlerinin küresel barış için ciddi tehditler oluşturduğu vurgulandı.

Gana hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tek taraflı ve yetkisiz askeri müdahalesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin dün Venezuela'ya askeri operasyon düzenlediği ve bu müdahale sırasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in alıkonulduğuna ilişkin haberlerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu müdahalenin Birleşmiş Milletler Şartı'nı, uluslararası hukuku, Venezuela'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını açıkça ihlal ettiği vurgulanarak, Gana'nın güç kullanımına kesinlikle karşı olduğu ifade edildi.

Gana hükümetinin, durumu yakından takip ettiği bildirilen açıklamada, yabancı bir ülkenin topraklarını işgal etmeye yönelik girişimlerin ve doğal kaynaklar üzerinde dış kontrol kurulması çabalarının küresel barış ve istikrar açısından ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a atfedilen Venezuela'nın bir geçiş sürecinde ABD tarafından "yönetileceği" ve büyük ABD'li petrol şirketlerinin ülkede faaliyet göstereceğine ilişkin ifadelerin, sömürge dönemine özgü uygulamaları çağrıştırdığı ve uluslararası sistem açısından tehlikeli bir emsal oluşturduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
