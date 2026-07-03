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Gana'daki seller nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 75 bini aştı

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Gana'da 28 Haziran'dan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle 75 binden fazla kişi yerinden edildi. Başkent Akra ve 6 vilayette etkili olan sellerde 12 kişi hayatını kaybetti, hükümet salgın hastalıklara karşı uyarı yaptı.

Gana'da devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 75 bini aştığı bildirildi.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) Direktörü Richard Amo Yartey, yaptığı açıklamada, 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin başkenti Akra'nın yanı sıra 6 vilayette sellerin meydana geldiğini belirtti.

Yartey, seller nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 75 bini aştığını kaydederek, bu kişilerin yaklaşık 40 bininin Akra'da olduğunu ifade etti.

Sel bölgelerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yartey, selzedelere de yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gana'da 28 Haziran'dan bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde başkentte 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, sellerin ardından kolera, sıtma ve ishal salgınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
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