CHP Genel Başkanı Yardımcı Gamze Akkuş İlgezdi: Kızılay kan bedeline yüzde yüz zam yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Kızılay'ın 23 Mart itibarıyla bir torba kan fiyatını 502 TL'den 980 TL'ye çıkardığı söyledi. Duruma tepki gösteren İlgezdi, "Kızılay, kan saklama koşullarını bahane ederek yüzde yüze yakın bir zamla bir torba kanın fiyatını 502 TL'den 980'e çıkararak Sosyal Güvenlik Kurumu'na büyük bir maddi külfet yüklüyor. Bu durum kabul edilemez. Depremin açtığı yaralar henüz sarılamamışken yapılan bu hamle vicdansızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kızılay'ın 23 Mart itibarıyla bir torba kan fiyatını 502 TL'den 980 TL'ye çıkarmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"FİYATI YÜZDE YÜZ ARTIRARAK SGK'YA MADDİ KÜLFET YÜKLÜYOR"

İlgezdi, şunları kaydetti: "155 yıllık devlet kurumu Kızılay halktan bedava aldığı kanı KDV'si sıfır ürün olarak hastanelere satıyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 'SGK'ya verdiğimiz kandan zarar ediyoruz' açıklamaları insan hayatına bakış açılarının ve Kızılay'ın kurumsal kimliğinden ne kadar uzaklaştığının kanıtıdır. Skandallarına yeni skandallar ekleyen Kızılay, kan saklama koşullarını bahane ederek yüzde yüze yakın bir zamla bir torba kanın fiyatını 502 TL'den 980'e çıkararak Sosyal Güvenlik Kurumu'na büyük bir maddi külfet yüklüyor. Bu durum kabul edilemez. Depremin açtığı yaralar henüz sarılamamışken yapılan bu hamle vicdansızlıktır.

"502 TL OLAN BİR TORBA KAN 980 TL OLDU"

Özel Hastanelerde tedavi gören hastalarımız, sağlık hizmetlerine ücretli erişebildiği için kanı da ücretli bir şekilde almış oluyorlar. Devlet hastanelerinde ise vatandaşın cebinden kan parası çıkmadığını iddia eden Kızılay bir şeyi atlıyor veya görmezden geliyor. 502 TL olan bir torba kanın parasını 980 TL yapan Kızılay, bu parayı SGK'dan yani devletten tahsil ederek yine vatandaşın cebinden çıkarmış oluyor. Devlet kurumları vatandaşın vergileriyle dönmüyor mu? Bunu sokaktan geçen bir çocuğa dahi sorsanız bilecekken Kızılay yetkilileri bunu bilmiyor mu? Kısacası Kızılay dolaylı yollardan da olsa kanın ücretini yine vatandaşın cebinden çıkarmanın yolunu bulmuş."

"11 İLİMİZDE EN ÇOK İHTİYAÇ OLAN ŞEY KANKEN ZAM YAPILIYOR"

Kızılay'a olan güvenin yerle bir olmasına rağmen alternatifsiz bir kuruluş olmasından dolayı kan bağışı çağrısını da yineleyen Akkuş İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti: "Kızılay, Kızılay yetkililerince bilinçli bir şekilde itibar kaybına uğratılıyor ve uğratılmaya da devam ediliyor. Bilinçli diyorum çünkü ancak bilinçli bir şekilde bu kadar büyük hatalar sıralanabilirdi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremindeki çadır skandalını daha unutmadık. Son zamanlarda kan stoklarının azaldığına dair iddialar daha gün yüzüne çıkmadı. Kızılay Genel Başkanı hakkında ve kurum hakkında şaibeli ticari ilişkilerin iddiaları da ortadayken, daha 2 ay önce büyük bir doğal afet yaşamışken ve 11 ilimizde en çok ihtiyaç olan şeyin kan olduğu gerçeği gün gibi ortadayken böyle bir zamanda kana SGK üzerinden zam yapmak, yağmur yağıyorken şemsiye satmaya benzer. SGK'nın içini boşaltmak demek vatandaşlarımızı ücretsiz sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakmak demektir. İnsan hayatını ticarileştiren, sağlık hizmetlerini piyasalaştıran bu anlayışın tam da karşısındayız."