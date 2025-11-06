Gamze Akkuş İlgezdi: Aile hekimliği sistemi çökmüş durumda

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kronik hastalıkların önlem alınmadığı için gün geçtikçe daha da korkutucu boyutlara ulaştığını ifade ederek, "Kronik hastalıklar sessiz bir salgın gibi yayılırken; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları milyonların hayatını karartıyor. Bu yükü taşıması gereken aile hekimliği sistemi çökmüş, hastalar da kaderlerine terk edilmiş durumda. Halkın sağlığı kader değildir. Bir an önce bu korkunç tablonun önüne geçilmeli. Kronik hastalıkların teşhisi, takibi ve tedavisi için aile hekimliği sistemi güçlendirilmeli, sağlık çalışanlarının yükü hafifletilmeli, bu düzen acilen düzeltilmelidir" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, aile hekimliklerinde günde onlarca hastayı görmek zorunda bırakılan hekimlerin, hastalarına yeterli zamanı ayıramadıklarını, erken tanı konulamadığını, düzenli izlem yapılmadığını, tedavilerin yarım kaldığını söyledi.

İlgezdi, "İktidar yıllardır sağlıkta başarı hikayesi anlatıyor ama gerçek şu: Önlenebilir hastalıklar ilerliyor, yurttaşlarımız çaresiz bırakılıyor. Birinci basamak sağlık sistemi alarm veriyor" dedi.

"Aile hekimliği sisteminin daha da kötüye gideceğini istatistikler ortaya koyuyor"

OECD'nin, "Bir Bakışta Sağlık 2023 Raporu"nu hatırlatan İlgezdi, şunları kaydetti:

" Türkiye'de bin kişiye düşen hekim sayısı 2,2, OECD ortalaması ise 3,7. Hemşire sayısı 2,8, OECD ortalaması 9,2. Bin kişiye düşen hastane yatak sayısı 3,0, OECD ortalaması 4,3. Kişi başına sağlık harcaması Türkiye'de sadece bin 827 ABD doları iken, OECD ortalaması 4 bin 986 ABD Doları. Toplam sağlık harcamalarının yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 4,3; OECD ortalaması ise yüzde 9,2. Türkiye'de bir hekime yılda ortalama 4 bin 367 hasta başvurusu düşerken, bu rakam OECD ortalamasında bin 562. Sağlık alanında nereye elimizi atsak başka bir sorun ortaya çıkıyor. Aile hekimliği sisteminin daha da kötüye gideceğini bu istatistikler ortaya koyuyor. Kronik hastalıklar için alınması gereken önlemlerin de alınamayacağı açık. Sağlık Bakanlığı bu rakamlarla mı kronik hastalıkları çözmeyi düşünüyor?"

"İfadeler Cumhurbaşkanlığı 2026 programına tamamen laf olsun diye eklenmiş"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan "Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına kronik hastalıklar, kronik hastalık risk faktörleri hakkında yüz yüze yöntemle farkındalık ve bilgilendirme eğitimlerinin verilmesine devam edilecek" ifadelerini de eleştirdi. İlgezdi, "Aile hekimleri iş yükleri nedeniyle zaten kronik hastalık takiplerinde çok zorlanırken, bu ifadeler Cumhurbaşkanlığı 2026 programına tamamen laf olsun diye eklenmiş. Aile hekimi başına düşen hasta sayısını azaltmadan, hastaların doktorlara erişim sorunlarını gidermeden kronik hastalıklarla mücadele edemezsiniz. Halkın sağlığı kader değildir. Bir an önce bu korkunç tablonun önüne geçilmeli. Kronik hastalıkların teşhisi, takibi ve tedavisi için aile hekimliği sistemi güçlendirilmeli, sağlık çalışanlarının yükü hafifletilmeli, bu düzen acilen düzeltilmelidir" diye konuştu.