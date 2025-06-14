Gambiyalı Askerler Türkçe Kursunu Başarıyla Tamamladı

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Türkiye'de askeri eğitim alacak 22 Gambiyalı asker, başkent Banjul'daki Yunus Emre Enstitüsü ile Maarif Vakfı'nın düzenlediği Türkçe kursunu bitirdi. Mezuniyet töreninde Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Türkiye'de askeri okullarda eğitim görecek 22 Gambiyalı asker, Türkçe kursunu başarıyla tamamladı.

Başkent Banjul'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Maarif Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 10 aylık Türkçe dil ve kültür eğitim programını başarıyla tamamlayan 22 Gambiyalı asker için mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Banjul yakınlarında bulunan Fajara'daki Gambiya Silahlı Kuvvetler Eğitim Okulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mamat O. Cham, Gambiya Savunma Bakanlığı nezdinde görev yapan Askeri Danışman Kurmay Albay Anıl Aksoy, Maarif Gambiya Okulları Ülke Temsilcisi İbrahim Hakkı Boyacı, YEE Temsilcisi Halil İbrahim Efe, TİKA Banjul Koordinatörü Ali Kerim, Maarif Vakfı Türkçe Eğitmeni Atmaca Polat ile çok sayıda askeri yetkili katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Oba, Gambiyalı askeri öğrencilerin Türkiye'de görecekleri askeri eğitim süresince ülkelerini en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Oba, "Bu öğrenciler, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik köprüsü olacaklardır. Türkiye, Gambiya Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonelleşme sürecine desteğini sürdürecektir." dedi.

Genelkurmay Başkanı Cham ise Türkiye ile Gambiya arasındaki savunma alanındaki işbirliğine dikkati çekerek, sağlanan eğitim imkanı dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Cham, Türkçe dil eğitiminin yanı sıra, Türk kültürü hakkında verilen bilgiler sayesinde öğrencilerin çok yönlü bir donanıma sahip olduklarını vurguladı.

Türkçe eğitimiyle donanım kazanan öğrenciler, Türkiye'deki askeri okullarda bir yıl ya da daha kısa süreli programlara katılacak.

Törenin sonunda öğrencilere başarı sertifikaları takdim edilirken dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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