Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, YTB'yi Ziyaret Etti

Gambiya Dışişleri Bakanlığında görevliyken 2014'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında Türkçe eğitimi alan Isatou Jobe, yıllar sonra Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Lang Yabou'nun başkanlığındaki heyetle YTB'yi ziyaret etti.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Yabou'nun başkanlığındaki heyetle YTB'yi ziyaret eden Jobe, 2014 yılında KATİP programıyla aldığı Türkçe eğitimin kariyerine büyük katkılar sağladığını belirtti.

Jobe, "Gambiyalıyım ama aynı anda kendimin 'Türk' olduğunu söylüyorum. Bu nedenle YTB'ye, Türk Devleti'ne ve Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kendisine "Ayşe" denildiğini kaydeden Jobe, KATİP programına katılmasının ardından Gambiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görev yaptığını ve şu anda Gambiya Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'den sorumlu başkatip olarak çalıştığını dile getirdi.

Jobe, Türkiye ile Gambiya arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "İkili ilişkilerimizi geliştirmek için buraya geldik. Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile YTB'ye resmi temaslar için geldim." şeklinde konuştu.

YTB Başkanı Eren'den teşekkür

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Yabou ve Jobe'yi YTB'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, KATİP programı ve Türkiye burslarının önemine değindi.

Jobe'nin, kendisini "Gambiyalı bir Türk" olarak tanımlamasının iki ülke arasındaki bağların ne kadar derinleştiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Eren, "KATİP programımız çok önemli bir program. Bu yıl Gambiya'dan KATİP programına 4 katılımcı misafirimiz oldu. Aralarında iki diplomat, bir gazeteci ve bir akademisyen bulunuyor. Isatou Jobe'yi, yani Ayşe Jobe Hanımı burada görmek bizim için büyük bir onur. Katılımı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Eren, öte yandan Jobe'nin Türkiye'ye olan minnettarlık duygularına tanıklık ettiklerini ifade etti.

KATİP Programı

YTB tarafından her yıl düzenlenen "Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" ile dünyanın farklı ülkelerinden kamu görevlileri, akademisyen, diplomat ve araştırmacılar Türkiye'de Türkçe eğitimi alıyor.

Üniversitelerin dil merkezlerinde verilen eğitimler yaklaşık 10 ay sürerken, KATİP katılımcıları ayrıca kurum ziyaretleri, kültürel geziler, akademik seminerler ve sosyal/sportif aktiviteler gibi çeşitli etkinliklere de katılıyor.