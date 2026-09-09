Gambiya'da uzun süredir devam eden elektrik kesintileri protestolara yol açtı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da uzun süredir devam eden elektrik kesintilerine karşı gösteri düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gambiya'da lektirik kesintileri hazirandan bu yana devam ediyor.

Başkent Banjul ve çevresindeki kentlerde 8 Eylül gecesi başlayan gösterilerde, protestocular lastik yaktı, barikat kurdu ve Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un istifasını istedi.

Polis, ülkenin enerji sağlayıcısı Ulusal Su ve Elektrik Kurumu (NAWEC) Genel Merkezine doğru yürüyen göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı.

Cumhurbaşkanı Barrow, Banjul yakınlarındaki Brikama kentinde bulunan NAWEC elektrik santralini ziyaretinde yaptığı açıklamada, elektrik kesintilerini "ulusal güvenlik meselesi" ve "acil durum" olarak nitelendirdi.

Barrow, hükümetin 24 megavatlık yeni elektrik üretim tesisini ekim sonuna kadar devreye alacağını ve elektrik arzının o zamana kadar iyileşeceğini söyledi.

Barrow ayrıca Soma kentinde kurulacak 50 megavatlık güneş enerjisi santralinin sözleşmesinin imzalandığını ve çalışmaların yakında başlayacağını açıkladı.

Kesintiler 48 saate kadar sürüyor

Gambiya'da haziran ayından bu yana devam eden elektrik kesintilerinin bazı bölgelerde 48 saate kadar sürdüğü belirtiliyor.

NAWEC, ağustos ayında kesintilerin yüksek sıcaklıklar nedeniyle artan elektrik talebi ve elektrik ithalatındaki kısıtlamalardan kaynaklandığını açıklamıştı.

Protestolar, Barrow'un üçüncü dönem için aday olduğu ve aralık ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi öncesinde düzenleniyor.

Kaynak: AA