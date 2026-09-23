Galler'de düşen RAF eğitim uçağından fırlayan iki pilot hafif yaralı kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı askeri eğitim uçağı, Galler'in kuzeyinde irtifa kaybederken kendilerini fırlatan iki pilotun kazadan hafif yaralarla kurtulduğu bildirildi.

Kuzey Galler Polisi'nden yapılan açıklamaya göre T2 Hawk tipi eğitim uçağı, Galler'in Anglesey bölgesindeki RAF Valley Üssü'nden havalandıktan hemen sonra irtifa kaybetmeye başladı.

Uçaktaki iki pilotun kendilerini fırlatarak kazadan kurtulduğu belirtilirken, uçak üs yakınlarındaki Pencarnisiog bölgesine düştü.

Hafif yaralanan pilotlar dışında kazada ölen ya da yaralanan olmazken, pilotlar tedavi için Birmingham'a götürüldü.

Galler medyasına konuşan görgü tanıkları ise uçağın havalandıktan hemen sonra arkasında turuncu bir duman bırakarak hareket ettiğini ve yandığını söyledi.

Uçağın yükselmesiyle ateşin görünmez olduğunu kaydeden görgü tanıkları, iki patlama sesinin de duyulduğunu ifade etti.

Savunma Bakanı Wes Streeting ise olaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "İnceleme devam ediyor. Dualarımız öncelikle pilotlarla birlikte. Gerekli açıklamaları daha sonra paylaşacağız." paylaşımında bulundu.

RAF Valley, Galler Prensi William'ın arama kurtarma pilotu olarak 3 yıl görev yaptığı üs olarak biliniyor.

Kaynak: AA