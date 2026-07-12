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Kuzey Makedonya'da Balkanlar'ın en özgün düğün geleneği Galiçnik asırlardır sürdürülüyor

Kuzey Makedonya'da Balkanlar'ın en özgün düğün geleneği Galiçnik asırlardır sürdürülüyor
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Kuzey Makedonya'nın Galiçnik köyünde her yıl düzenlenen asırlık düğün geleneği, bu yıl da gelin ve damadın geleneksel adetlerle evlendiği törenle kutlandı. Üç gün süren etkinliklere Cumhurbaşkanı ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Kuzey Makedonya'nın batısındaki dağ köyü Galiçnik'te her yıl düzenlenen ve yüzlerce yıllık geçmişi olan Balkanlar'ın en özgün düğün geleneği Galiçnik Düğünü bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Üsküp'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki tarihi Galiçnik köyünde düzenlenen Balkanlar'ın en özgün düğün geleneği Galiçnik Düğünü, ülkenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, gelin ve damadın geleneksel adetlere göre evlendiği bu özel törene tanıklık etti.

Törene ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Mavrovo ve Rostuşe Belediye Başkanı Oner Jakuposki ile farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Etkinlikler üç gün sürüyor

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 10 Temmuz'da başlayan etkinlik bugün sona erecek.

Bu yıl, Aleksandar Pendaroski ve Martina Mihaylova'nın dünya evine girdiği düğün, geleneksel davul ve zurna eşliğinde başladı.

Damadın köy meydanında tıraş edilmesinin ardından, yakınları köy meydanında toplanarak düğün alayını oluşturdu. Renkli kıyafetleriyle köy sokaklarında ilerleyen alay, tarihi taş evlerin arasında davul ve zurna sesleriyle gelin evine vardı.

Aleksandar ile Martina için ayrıca köydeki kilisede dini törenle nikah merasimi gerçekleştirildi.

Köy meydanında düzenlenen geleneksel düğünde, halk oyunları davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Asırlardır süren geleneksel düğün merasimi, 1963'te festival olarak düzenlenmeye başladı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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