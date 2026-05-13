Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli: Kız arkadaşımla ilgileniyordu

Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, röntgen teknikeri tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan kaçmaya çalışırken yakalandı. Torreira, saldırgan hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığını belirtti.

BEYOĞLU'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, sanal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sanal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söylediği öğrenildi. Torreira'nın ise ilk ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.

TAKSİDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

'KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU'

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sanal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sanal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

'İPEK KIZ ARKADAŞIM'

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
