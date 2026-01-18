Haberler

Galatasaray ile Gaziantep Fk 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı. Gaziantep FK'nın Mohamed Bayo ile bulduğu gol, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile eşitlenmesiyle sonuçlandı.

(ANKARA) – Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Fk'yi konuk ettiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Gaziantep FK, Mohamed Bayo'nun golüyle öne geçti. Galatasaray, 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora denge getirdi.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği mücadelede başka gol olmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Bir grup genç, ''pedofili'' dedikleri adamı döverek öldürdü

Bir grup genç, "pedofili" dedikleri adamı döverek öldürdü
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Maç sonunda olanlar oldu
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat