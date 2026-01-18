Galatasaray ile Gaziantep Fk 1-1 Berabere Kaldı

(ANKARA) – Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Fk'yi konuk ettiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Gaziantep FK, Mohamed Bayo'nun golüyle öne geçti. Galatasaray, 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora denge getirdi.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği mücadelede başka gol olmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.