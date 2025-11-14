Galata Kulesi'nde Kültürel Miras Kaçakçılığına Dikkat Çekildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 'UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' sebebiyle Galata Kulesi'nde yurtdışından getirilen kültürel mirasa ait görseller yansıtıldı.

Her yıl 14 Kasım'da kutlanan 'UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kaçakçılığa karşı dikkat çekmek ve farkındalığı arttırma amacıyla, yurtdışına kaçak yollarla çıkarılmasının ardından yapılan girişimlerle yurda geri getirilen Türkiye'deki kültürel mirasa ait görseller, Galata Kulesi'nde yansıtıldı.