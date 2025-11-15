Galata Kulesi'nde Kültürel Miras Farkındalığı İçin Işık Yansıtıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, '14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' kapsamında Galata Kulesi'nin silueti üzerinde ışık yansıtmasıyla farkındalık mesajı verdi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2002'den bu yana yurt dışına kaçırılan 13 bin 377 kültür varlığının ülkeye iadesinin sağlandığını belirtti.

Galata Kulesi'nin silueti üzerinde ışık yansıtmasıyla kültür varlığı kaçakçılığına karşı toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik mesaj verildi. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla yurt dışından ülkeye iadesi sağlanan bazı önemli eserlerin görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Bakan Ersoy, Galata Kulesi'ndeki ışıklandırmanın videosunu NSosyal hesabından paylaşarak, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları açıkladı.

'13 BİN 377 KÜLTÜR VARLIĞINI KAZANDIRDIK'

Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin eşsiz silueti üzerinde dün akşam güçlü bir mesaj verdik; kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve başladığımız 2018'den bu yana 9 bin 62, 2002'den bu yana ise 13 bin 377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık. Sadece 2024 yılında 1149, 2025'te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk. Bu toprakların mirası bize emanet. Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım. 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,