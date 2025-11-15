Haberler

Galata Kulesi'nde Kültürel Miras Farkındalığı İçin Işık Yansıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, '14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' kapsamında Galata Kulesi'nde ışık yansıtarak kültürel miras kaçakçılığına dikkat çekti. Bakan Ersoy, yurt dışına kaçırılan 13 bin 377 kültür varlığının ülkeye iade edildiğini açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, '14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' kapsamında Galata Kulesi'nin silueti üzerinde ışık yansıtmasıyla farkındalık mesajı verdi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2002'den bu yana yurt dışına kaçırılan 13 bin 377 kültür varlığının ülkeye iadesinin sağlandığını belirtti.

Galata Kulesi'nin silueti üzerinde ışık yansıtmasıyla kültür varlığı kaçakçılığına karşı toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik mesaj verildi. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla yurt dışından ülkeye iadesi sağlanan bazı önemli eserlerin görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Bakan Ersoy, Galata Kulesi'ndeki ışıklandırmanın videosunu NSosyal hesabından paylaşarak, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları açıkladı.

'13 BİN 377 KÜLTÜR VARLIĞINI KAZANDIRDIK'

Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin eşsiz silueti üzerinde dün akşam güçlü bir mesaj verdik; kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve başladığımız 2018'den bu yana 9 bin 62, 2002'den bu yana ise 13 bin 377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık. Sadece 2024 yılında 1149, 2025'te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk. Bu toprakların mirası bize emanet. Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım. 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zehirlenen ailenin kaldığı otelde konaklayan iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.