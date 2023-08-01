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Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi, seferler aktarmalı olarak yapılıyor

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Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.

Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır."

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Galata Köprüsü Bağcılar Eminönü Güncel Haberler

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