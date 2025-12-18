Gain Medya Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı
Gain Medya A.Ş. soruşturması sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Sunucu Okan Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İSTANBUL) - Gain Medya A.Ş. soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, sunucu Okan Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gain Medya soruşturması kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan akşam saatlerinde çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Sunucu Okan Karacan ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel