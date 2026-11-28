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Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde halk, yeni başkanını seçmek için yarın ikinci kez sandık başına gidecek.

Gagauz Özerk Yeri'nde 15 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tur düzenlenecek.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 129 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgedeki seçimde, oy verme işlemi 67 seçim merkezinde gerçekleşecek.

Komisyonun denetiminde yapılan seçimler, yarın sabah yerel saatle 07.00'de başlayacak ve 21.00'de sona erecek.

İkinci turda yarışacak adaylar

Başkanlık koltuğu için seçimin ilk turunda yüzde 38,44 oyla birinci sırada gelen bağımsız aday Moldova Parlamentosu Milletvekili Aleksandr Stoyanoglo ile yüzde 24,21 oy oranıyla ikinci olan parlamentodaki Sosyalistler Partisinin aday gösterdiği Fiodor Gagauz yarışacak.

İki adayın ilk turda aldıkları oylar arasında fark bulunsa da elenen bazı adayların Gagauz'a destek vermesinin ikinci turdaki dengeleri etkileyebileceği, dolayısıyla her seçmenin tercihinin belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

İkinci tura kalan bazı Halk Meclisi adayları da yeniden yarışacak

Aynı gün, 35 tek üyeli seçim bölgesinin 21'inde, ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alamadıkları için ikinci tura kalan Halk Meclisi adayları da yeniden yarışacak.

Seçim bölgelerinden birinde ise katılım oranının yüzde 25'in altında kalması nedeniyle meclis seçimi tekrarlanacak.

Seçim öncesi yaşananlar

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, geçen yıl ağustosta, 2023'teki başkanlık seçiminde kendisini aday gösteren Şor Partisinin yasa dışı finansmanına ilişkin davada 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Görev süresi geçen yıl dolan Gagauz Halk Meclisi için yeni seçimler, yaşanan hukuki anlaşmazlıklar ve yetki tartışmaları nedeniyle yapılamamıştı.

Moldova Anayasa Mahkemesi, temmuzda, 23 Aralık 1994 tarihli Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne dair kanundaki bazı maddeleri anayasaya aykırı bulmuştu. Mahkeme kararıyla bölgenin merkezden bağımsız olarak seçim komisyonu oluşturma ve seçimleri düzenleme, adalet, içişleri, bilgi ve güvenlik yetkililerini belirleme hakları kaldırılmıştı.

Bunun yanı sıra Moldova Parlamentosu, seçim yasasında değişiklik yaparak Halk Meclisi seçimlerinde nispi temsil sistemine geçilmesini kararlaştırmıştı. Buna göre, bir sonraki seçimlerde meclis üyeleri, siyasi partilerin aldıkları oy oranına göre belirlenecek.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu ise eylülde, bölgede başkanlık ve Halk Meclisi seçimlerinin 15 Kasım'da yapılmasına ve Merkez Seçim Konseyinin oluşturulmasına karar vermişti. Böylece seçim süreci, ilk kez Moldova'nın seçim mevzuatı çerçevesinde komisyon denetiminde yürütülüyor. Daha önce bölgedeki seçimler, Gagauz Merkez Seçim Komisyonu tarafından düzenleniyordu.

Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşu

Moldova'nın güneyinde "Bucak" olarak adlandırılan bölgede yaşayan Gagauz Türkleri, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde 19 Ağustos 1990'da Gagauz Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Herhangi bir ülke tarafından tanınmayan cumhuriyet, kendi varlığını 1994'e kadar sürdürmüştü.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle de Kişinev ve Komrat arasında sağlanan uzlaşı sonucunda, 23 Aralık 1994'te Moldova sınırları içinde özel hukuki statüye sahip Gagauz Özerk Yeri kurulmuştu.

Toprak bütünlüğü olmayan bölge, başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere 3 şehir ve 20'den fazla köyden oluşuyor.

Kaynak: AA