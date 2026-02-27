Haberler

"Futbolda bahis" soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında iddianame

Güncelleme:
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında, nitelikli dolandırıcılık ve şike suçlarından 4'ten 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
