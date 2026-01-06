Haberler

Halı sahada dili boğazına kaçan futbolcuyu maçın hakemi kurtardı

Tekirdağ'da mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvasında Erdem Kara, rakibiyle çarpıştıktan sonra dili boğazına kaçtı. Hakem Hakan Mutafçı'nın hızlı müdahalesi sayesinde futbolcunun hayatı kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'da halı sahada mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvasında rakibi ile çarpışıp dili boğazına kaçan Erdem Kara, hakem Hakan Mutafçı'nın müdahalesi ile kurtarıldı.

Kentte mahalleler arasında halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında geçen cumartesi günü Köseilyas ile Yörücek mahallelileri karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Yörücekspor forması giyen Erdem Kara, rakip takım futbolcusu ile çarpıştıktan sonra yere yığıldı. Oyuncunun hareketsiz kaldığını fark eden maçın hakemi Hakan Mutafçı, oyunu durdurarak futbolcuyu yan yatırdı ve sağlık görevlisini sahaya davet etti. Yapılan kontrolde Kara'nın dilinin boğazına kaçtığı belirlendi. Hakem Mutafçı, sağlık görevlisi ve oyuncuların yardımıyla kilitlenen ağzı açtı. Hakem Mutafçı, elindeki kalem yardımıyla boğaza kaçan dili dışarı çıkararak futbolcunun nefes almasını sağladı. Erdem Kara, müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.

Yaşanan olay halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

