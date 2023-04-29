FUTBOL DÜNYASINI SARSAN 55 MİLYON DOLARLIK DOLANDIRICILIKTA 5 GÖZALTI DAHA

BAKIRKÖY'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

BAKIRKÖY'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Erzan'la iş birliği içerisinde olduğu tespit edilen 5 kişi daha mali şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Bakırköy'de özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan, bankanın müşterisi olan aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi arayarak bankanın 'gizli fon' verdiğini ve kendilerine para verirlerse bu fona yatırıp yüksek kar elde edebileceklerini söyledi. Erzan'a güvenen kişiler teklifi değerlendirip sözde 'gizli fon'a yatırması için şüpheliye elden yüksek miktarlarda para verdi. Bir süre kar dağıtır gibi para dağıtan Erzan böylelikle güven kazandı ve başka isimlere de ulaştı. Piyasadan yaklaşık 55 milyon dolar toplayan Erzan, para ödeyemeyince bazı kişiler savcılığa giderek şikayetçi oldu.

MAĞDURLARA ANA PARALARINI ÖDEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erzan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzan'ın hem polis hem de savcılık ifadesinde bankanın bilgisi dışında para topladığını kabul ettiği, yatırımlardan zarar ettiği, parasının kalmadığını ve mağdurların bir kısmına ana paralarını ödediğini söylediği öğrenildi.

PARALARI YURT DIŞINA ÇIKARDIKLARI DEĞERLENDİRİLEN 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seçil Erzan'ın topladığı paraları yurt dışına kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Erzan'ın irtibatlarını inceleyen ekipler, şüphelinin sık sık 5 kişiyle iletişim halinde olduğunu ve bu 5 kişinin farklı zamanlarda sık sık yurt dışına çıkış yaptığını belirledi. Ekipler söz konusu şüphelilerin İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'daki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.