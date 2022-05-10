Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ağrı Patnos L tipi cezaevine sevk edildi
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İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adana Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi. Kuytul'un avukatı Bilal İpek, müvekkilinin Adana'ya 900 kilometre uzaklıktaki Ağrı Patnos L tipi cezevine sevk edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, dün sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, gün boyunca karakolda süren işlemlerinin ardından akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adana Kürkçüler Cezaevi'ne gönderilmişti.
Alparslan Kuytul'un savcılıkta verdiği ilk ifadesinde "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum" dediği öğrenildi.
Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Koray Sarısaçlı ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, kendisine zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.
Kuytul'un eşi Semra Kuytul'un bugün Twitter'dan yaptığı açıklama ise gündem yarattı. Kuytul, "Adana Kürkçüler Cezaevi ile görüştük, Alparslan Hocamın orda olmadığı söyleniyor. Yine kimseden, nerde olduğuna dair bilgi alamıyoruz. Daha yeni Siirt suikast girişimini atlattıktan sonra elbette endişeliyiz! Haber bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un avukatı Bilal İpek ise bu paylaşım sonrası şu tweet'i attı: "Müvekkilimiz Alparslan Kuytul'dan yeni haber alabildik. Kendisini Ağrı Patnos L tipine sevk etmişler. Adana ile arası 900 kilometre...! Sevk değil de sürgün ettiniz sanırım..."