Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Furkan Bölükbaşı tutuklandı
Güncelleme:
Furkan Bölükbaşı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşım üzerine resen soruşturma başlatılmıştı. "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle TCK 310'uncu maddesi kapsamında tutuklandı.
  • Furkan Bölükbaşı'nın X hesabı engellendi.
  • Furkan Bölükbaşı, YouTube'da içerik üreten bir araştırma görevlisidir.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen ve daha sonra bunu silen Furkan Bölükbaşı tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

BÖLÜKBAŞI'NIN X HESABI ENGELLENDİ

Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Furkan Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bunu silmişti. Bölükbaşı'nın X hesabı engellendi.

Furkan Bölükbaşı tutuklandı

TUTUKLANDI

Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 yılında doğmuştur. Furkan Bölükbaşı, 2006 yılında Kırıkkale Fen Lisesi'nden mezun olmuş üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlamıştır. 2013'te Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bölükbaşı aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmüştür. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Bölükbaşı günümüzde YouTube'da içerik üretmektedir.

