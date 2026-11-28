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ABD kuvvetlerinin İngiltere'nin Suffolk şehrindeki Lakenheath Hava Kuvvetleri Üssü çevresinde uçan 6 insansız hava aracını (İHA) uzaklaştırmak için İHA önleme sistemlerini kullandığı ve üsteki personeline bulundukları yerde sığınmaları talimatı verdiği öne sürüldü.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 13 Kasım'da 6 İHA Suffolk'taki hava üssünün yakınlarında uçuş yaptı.

İHA önleme sistemlerinin devreye girmesinin ardından bölgeden uzaklaştırılan İHA'lar ele geçirilemedi.

Kaynaklar, olaydan dolayı İran'ın olağan şüpheli olduğunu aktarırken, İHA'ların ele geçirilememesinin bunlardan herhangi birinin yük taşıyıp taşımadığı konusunda bir soru işareti bıraktığını belirtti.

Kaynaklara göre bu da ABD ve İngiltere yetkililerinin İHA'lara bir silah, casusluk ekipmanı veya başka bir donanımın takılmış olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyecekleri anlamına geliyor.

Öte yandan, olay esnasında güvenlik uyarısı üzerine üsteki ABD personeline bulundukları yerde sığınmaları talimatı verildiği kaydedildi.

Lakenheath, yaklaşık 7 bin personeli ile Avrupa'daki en büyük ABD savaş uçağı üssü olarak biliniyor.

Kaynak: AA