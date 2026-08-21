Haberler

Frig Tümülüsü'nde Bilimsel Kazı Başladı

Frig Tümülüsü'nde Bilimsel Kazı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. MÖ 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz.

Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz."

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım

"Ben bundan bıktım" diyerek patladı
Ceyda Yakova'nın öldüğü motosiklet kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Son sözleri yürek burktu

Ceyda Yakova'nın öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Transferde son dakika! Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber

Galatasaray istiyordu! Son dakika haberini verdiler

Japonya'da oyun salonunu kundaklayarak 5 kişinin ölümüne neden olan mahkum idam edildi

Oyun salonunu kundaklayıp 5 kişinin ölümüne neden olmuştu: İdam edildi
17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor

17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı

Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı