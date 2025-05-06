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Friedrich Merz Almanya'nın Yeni Başbakanı Oldu

Friedrich Merz Almanya'nın Yeni Başbakanı Oldu
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Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylama sonucu başbakan seçildi. Merz, ikinci turda 325 oy alarak İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya'nın 10. Başbakanı oldu. Törende yemin ederek göreve başlayan Merz, yeni kabinesiyle birlikte ülkenin zorlu döneminde büyük sorumluluk üstlendi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan genel kurulda yapılan gizli oylamada Merz, ikinci tur oylamaya katılan 618 milletvekilinden 325'inin oyunu aldı.

Oylamada 289 milletvekili "hayır" oyu kullanılırken, 1 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Merz, böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya'nın 10. Başbakanı oldu.

Friedrich Merz, bugün ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini alsa da başbakan seçilmesi için gereken 316 oya ulaşmamıştı.

Merz'in eşi Charlotte Merz ile kızları Constanze ve Carola oylamayı tribünden izledi. Eski Başkan Angela Merkel ilk tur oylamada tribünde yer alırken, ikinci tura gelmedi.

Başbakan seçilen Friedrich Merz, oylama sonucu açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan Bellevue Sarayı'na gitti.

Merz, "başbakanlğa atama" belgesini aldı

Sarayda düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merz'e "başbakanlığa atama" belgesini verdi. Steinmeier, Merz'i tebrik ederek başarılar diledi. 69 yaşındaki Merz, törenin ardından yemin etmek için Meclis'e döndü.

Burada Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner'in elinde tuttuğu yemin metnini okuyan Merz, yemin ettikten sonra genel kurulda başbakanlar için ayrılan koltuğa oturdu.

Bakanlar, atama belgelerini aldı

Başbakan Merz, daha sonra yeni kabine üyeleriyle Bellevue Sarayı'na gitti.

Bakanlar burada Cumhurbaşkanı Steinmeier'den atama belgelerini aldı.

Steinmeier yeni kabine üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, yeni hükümetin zor dönemde Almanya ve ülkede yaşayanlar için büyük sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Bu dönemde barışın, özgürlüğün ve demokrasinin çeşitli taraflardan aynı zamanda saldırıya uğradığını aktaran Steinmeier, ekonomik canlanmaya, demokrasiye güvenmeye, ülkenin savunmasına ve diplomatik çabalara ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Steinmeier, "Başarılı olmanız ülkemizin çıkarınadır" ifadesini kullandı.

Alman halkına da çağrıda bulunan Steinmeier, "Eksikliklerimizden daha az şikayet etsek ve iyi olduğumuz konular hakkında daha fazla konuşsak ülkemiz için daha iyi olur." şeklinde konuştu.

Bu zor dönemde sorumluluk almanın cesaret gerektiğini vurgulayan Steinmeier, yeni kabine üyelerine başarılar diledi.

Bakanlar daha sonra Federal Meclis'e dönerek yemin etti ve göreve başladı.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimden 45 gün sonra 9 Nisan'da hükümeti kurmak için koalisyon protokolü üzerinde anlaşmıştı.

Ardından CDU, CSU ve SPD ilgili kurullarda koalisyon protokolüne onay verdikten sonra dün koalisyon protokolü söz konusu partilerin lideri tarafından imzalanmıştı.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD'nin mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.???????

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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