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Franz Lehar'ın Şen Dul Opereti İzmir'de Prömiyer Yaptı

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Macar asıllı besteci Franz Lehar'ın operet türünde bestelediği 'Şen Dul' eseri, İzmir'de prömiyerini gerçekleştirdi. İZDOB solistleri, korosu ve orkestrası tarafından sahnelenen eser, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Macar asıllı besteci Franz Lehar'ın operet türünde bestelediği "Şen Dul" eseri, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde İzmir prömiyerini gerçekleştirdi.

Leo Stein ve Viktor Leon tarafından librettosu yazılan eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) solistleri, korosu ve orkestrası tarafından sahnelendi.

İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, başrollerini, Hanna Glavari rolünde Burcu Sayın, Kont Danilo Danilovitsch rolünde Nejad Beğde, Baron Mirko Zeta rolünde Murat Duyan, Valencienne rolünde Şeniz Çimen ve Camille (Kont de Rosillon) rolünde Mehmet Alp Özkazanç'ın paylaştığı eserin ilk gösterimine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Haldun Özörten'in rejisörlüğünde Serhat Nüfusçu koreografisiyle iki perde ve Türkçe olarak sahnelenen eser, yarın ve 9, 12, 14 ile 16 Mart'ta da İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

Viyana'da 1905 yılında yapılan prömiyerinden itibaren yarım asırlık süre boyunca dünya çapında 300 binden fazla sahnelenen "Şen Dul" opereti, zengin ve dul bir kadın olan Hanna Glavari'nin yeni bir eş bulma maceralarını eğlenceli bir anlatımla izleyicilere sunuyor.

Dekor tasarımını Adnan Öngün, kostüm tasarımını Gülay Korkut Dinç, ışık tasarımını Emre Yürekli'nin hazırladığı eserde Tulio Gagliardo ve Vladimir Lungu, başkemancı Tolga Kulak eşliğinde orkestrayı, Orhan Öner Özcan ise koroyu yönetiyor.

Eserin biletleri Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve online olarak biletinial.com adresinden temin edilebilir.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sezon etkinlik programı ile ilgili detaylara, kurumun sosyal medya hesaplarından ve "operabale.gov.tr" web sayfasından ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Güncel

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