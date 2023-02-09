Fransız Stk Deprem Bölgesine Ekip Gönderdi

Fransa'nın Saint-Etienne kentinde faaliyet gösteren bir sivil toplam kuruluşu (STK) olan Fransız İnsani Yardım İtfaiyecileri (PHF), Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak için acil durum görevi gerçekleştirmeye karar verdi.

Fransa'nın Saint-Etienne kentinde faaliyet gösteren bir sivil toplam kuruluşu (STK) olan Fransız İnsani Yardım İtfaiyecileri (PHF), Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak için acil durum görevi gerçekleştirmeye karar verdi.

SES 1 (Fransızca): MATHIEU BEAUGIRAUD, Fransız İnsani Yardım İtfaiyecileri Başkan Yardımcısı:

"Her zaman bu tür felaketler için tetikte bekliyoruz. Bu sabah uyandığımızda Türkiye'de büyük bir felaketin meydana geldiğini öğrendik. O yüzden bir kriz biriminden oluşan olağan programımızı devreye soktuk."

Türkiye'de deprem bölgelerine ulaşmak için dört itfaiyeci, bir doktor ve iki hemşireden oluşan Fransız ekip Adana Havalimanı'na doğru yola çıktı.

SES 2 (Fransızca): MATHIEU BEAUGIRAUD, Fransız İnsani Yardım İtfaiyecileri Başkan Yardımcısı:

"Amacımız, birilerini hızla sahaya göndererek bilgi toplamak ve bakım hizmetleri sağlamak. İlk görevin hedefi bu."

SES 3 (Fransızca): GERARD MARTEL, Görev yolculuklarına hazırlıktan sorumlu emekli itfaiyeci:

"Depolama kutuları, iklim nedeniyle personelin kıyafetleri, her şeyin hazırlanması gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Saint-Etienne'den bildiriyor.

(XHTV)