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Fransız Vekilden İsrail'e Sert Tepki

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Fransa Milletvekili Panot, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Filistinli tutuklularla dalga geçtiği videoyu alıntılayarak, Macron hükümetini İsrail'in soykırım niyeti karşısında sessiz kalmakla suçladı.

Fransa'da milletvekili Mathilde Panot, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in soykırım niyetini ortaya koyduğu sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Fransız hükümetinin bu durum karşısındaki sessizliğine tepki gösterdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Panot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Filistinli tutuklularla dalga geçtiği videosunu alıntıladı.

Panot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ya "Bu videodan sonra İsrail'in soykırım niyetini inkar etmeye devam edecek misiniz?" diye sordu.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri öldürmeye devam ettiğine dikkati çeken Panot, İsrail karşısında "siyasi korkaklık" sergileyen Fransız hükümetini eleştirdi.

Panot, İsrail'in işlediği suçlara sessiz kaldığı için Fransız hükümetinin de büyük sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, sosyal medya hesabından Filistinlileri tutuklamalarına ilişkin yapay zeka destekli alaycı video paylaşarak "Söz verdik, yaptık." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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