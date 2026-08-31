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Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası Haber Videosunu İzle
Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası
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Manifest grubu, menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir Kültürpark’ta sahne aldı. Konserin sonunda seyirciye gözyaşları içinde veda eden grup üyelerinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Konserin grubun 2026’daki son Türkiye sahnesi olduğu iddia edildi.

  • Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcen yayına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklandı.
  • Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından İzmir Kültürpark'ta konser veren Manifest üyeleri, konser sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.
  • İzmir Kültürpark'taki konserin, grubun 2026 yılında Türkiye'de verdiği son konser olduğu ve grubun yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vereceği öne sürüldü.

Kamuoyunda Manifest olarak tanınan kız müzik grubu, menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından çıktıkları İzmir konserinde dikkat çeken anlarla gündeme geldi.

Grubun kurucusu ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış, “müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından “müstehcen yayına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir Kültürpark’ta hayranlarının karşısına çıkan Manifest üyeleri, konser boyunca performanslarını sürdürdü.

Konserin sona ermesiyle birlikte ise sahnede duygusal anlar yaşandı. Seyirciye veda eden grup üyeleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Grubun sahneden gözyaşları içinde el sallayarak ayrıldığı anlar, hayranları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

“SON KONSER” İDDİASI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Manifest grubuyla ilgili yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

İzmir Kültürpark’taki konserin, grubun 2026 yılında Türkiye’de verdiği son konser olduğu öne sürüldü.

Manifest’in Türkiye’deki konserlerine bir süre ara vereceği ve bu süreçte yurt dışındaki faaliyetlerine ağırlık vereceği de iddialar arasında yer aldı.

Grup üyelerinin konserin sonunda gözyaşları içinde seyirciye veda etmesi, gecenin son konser olabileceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi

Kaynak: Haberler.com
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