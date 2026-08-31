Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Kamuoyunda Manifest olarak tanınan kız müzik grubu, menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından çıktıkları İzmir konserinde dikkat çeken anlarla gündeme geldi.

Grubun kurucusu ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış, “müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından “müstehcen yayına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir Kültürpark’ta hayranlarının karşısına çıkan Manifest üyeleri, konser boyunca performanslarını sürdürdü.

Konserin sona ermesiyle birlikte ise sahnede duygusal anlar yaşandı. Seyirciye veda eden grup üyeleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Grubun sahneden gözyaşları içinde el sallayarak ayrıldığı anlar, hayranları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

“SON KONSER” İDDİASI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Manifest grubuyla ilgili yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

İzmir Kültürpark’taki konserin, grubun 2026 yılında Türkiye’de verdiği son konser olduğu öne sürüldü.

Manifest’in Türkiye’deki konserlerine bir süre ara vereceği ve bu süreçte yurt dışındaki faaliyetlerine ağırlık vereceği de iddialar arasında yer aldı.

Grup üyelerinin konserin sonunda gözyaşları içinde seyirciye veda etmesi, gecenin son konser olabileceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi

Kaynak: Haberler.com