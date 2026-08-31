Akılalmaz kaza! Motosikletten fırladı, otobüsün içine düştü

Kolombiya'da yaşanan sıra dışı kaza kameralara yansıdı. Otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın ardından doğrudan aracın içine savruldu ve kazadan sağ kurtuldu.

OTOBÜSÜN KAPISI AÇIK KALDI

Kaza, Kolombiya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otobüsün şoför kapısı sürücü tarafından açık unutuldu. Bu sırada aynı noktadan geçen motosiklet sürücüsü, kapısı açık halde bulunan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracının üzerinden fırladı. Ancak kazanın devamında oldukça sıra dışı bir durum yaşandı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE OTOBÜSÜN İÇİNE SAVRULDU

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın ardından yol kenarına ya da zemine savrulmak yerine otobüsün açık kapısından doğrudan aracın içine düştü. Kazanın şiddetine rağmen motosiklet sürücüsünün hayatta kaldığı belirtildi. Sürücünün sağlık durumuna ve kazada yaralanıp yaralanmadığına ilişkin mevcut bilgilerde ayrıntıya yer verilmedi. Kazanın en dikkat çekici ayrıntısı ise motosiklet sürücüsünün yaşadığı çarpışmaya rağmen sağ kurtulması oldu.