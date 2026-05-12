Fransız hükümetinden "Hantavirüsle mücadelede etkin uluslararası koordinasyon sağlanması" çağrısı

Fransız hükümeti, "MV Hondius" yolcu gemisinde görülen ve geminin tahliyesi sonrası vaka sayısında artış olabileceği tahmin edilen hantavirüs ile mücadele konusunda Avrupa genelinde ve uluslararası çapta daha iyi bir koordinasyon sağlanmasını istedi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hantavirüs ile bağlantılı sağlık riskleri karşısında daha iyi bir uluslararası koordinasyon kaçınılmaz." ifadesini kullandı.

İlgili bakanlıklara "komşu ülkelerle koordinasyonu güçlendirme, Avrupa Birliği (AB) ve Schengen bölgesinde sıkı sağlık protokolleri uygulanması için harekete geçme" talimatı verdiğini aktaran Lecornu, Fransa Sağlık Bakanlığının halihazırda hantavirüs vakası görülen ülkelerle yakın iletişimde olduğunu bildirdi.

DSÖ, Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir pandemi riski görülmediğini bildirmişti.

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Yorumlar (3)

Orhan Aslan:

Bu virüse yakalananlar çok ağır cezalandırılmalı ?? Karantina kurallarına uymayanlar da hapse girmeli ?? Gemiciler neden denetim yapılmadı böyle mi oluyor hep ?? Virüs yaymayanların ağır jürü cezaları alması lazım doğru dürüst ??

Cemil Şentürk:

Yine kadınlar ve çalışan insanlar virüs kapacak sonra bunu bizim bedenleriyle yaşayacağız Erkekler ofislerinde oturacak ama halkın hastalığı bizim sorunumuz olacak tabii ki Avrupa'da bile sağlık sistemleri yeterli değil fakir insanlar hep risk altında

Taner Kızılırmak:

Bir gemi de hantavirüs mü? Ne oluyor yahu? Gemide neden böyle şeyler çıkıyor? Başkanlar harita çiziyor ama gerçek sorun ne oldu da böyle oldu? Koordinasyon falan güzel de, asıl olay ne anlayamıyorum. Kim sorumlu bunun için?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

