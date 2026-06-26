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Louvre Müzesi sıcak hava dalgası nedeniyle erken kapanıyor

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PARİS, 26 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin sıcak hava dalgası nedeniyle saat 16.00'da kapatılacağını duyuran elektronik bilgilendirme panosu, 25 Haziran 2026. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

PARİS, 26 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin sıcak hava dalgası nedeniyle saat 16.00'da kapatılacağını duyuran elektronik bilgilendirme panosu, 25 Haziran 2026. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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