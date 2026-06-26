Louvre Müzesi sıcak hava dalgası nedeniyle erken kapanıyor
PARİS, 26 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin sıcak hava dalgası nedeniyle saat 16.00'da kapatılacağını duyuran elektronik bilgilendirme panosu, 25 Haziran 2026. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
PARİS, 26 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin sıcak hava dalgası nedeniyle saat 16.00'da kapatılacağını duyuran elektronik bilgilendirme panosu, 25 Haziran 2026. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua