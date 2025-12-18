Haberler

Fransa Yetim Eli'nden Togo'ya insani yardım

Fransa merkezli insani yardım kuruluşu Fransa Yetim Eli, Togo'da ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara yönelik kapsamlı bir yardım programı gerçekleştirdi. 70 kurban kesimi, 125 süt keçisi dağıtımı ve 750 kişiye sıcak yemek hizmeti sağlandı.

Gurbetçi Türkler tarafından kurulan Fransa merkezli insani yardım kuruluşundan yapılan yazılı açıklamaya göre, zorlu yaşam koşulları altında hayat mücadelesi veren aileler ve yetim çocuklara destek olmak amacıyla bölgede çeşitli insani yardım projeleri hayata geçirildi.

Yardım çalışmaları kapsamında 70 kurban kesimi gerçekleştirildi, 125 süt keçisi dağıtıldı, 750 kişiye sıcak yemek ikram edildi, 100 aileye gıda paketi ulaştırıldı, 100 yetim çocuğa da giyim ve nakdi yardım sağlandı.

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine doğrudan teslim edilirken, çalışmalar bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yardım ekibi, yetim çocuklar ve ailelerle yakından ilgilenirken Togo'daki insani yardım faaliyetleri gelecek dönemlerde de devam edecek.

Togo'daki yardım programına Fransa Yetim Eli Genel Başkanı Enes Suiçer, Derneğin Paris Temsilcisi Yasin Teker ile Avrupa Yetim Eli Medya Sorumlusu Ömer Çelik de katıldı.

Programda konuşan Suiçer, Togo'da başlatılan yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Burada çeşitli insani yardım projelerini hayata geçirdik. Bu anlamlı çalışmalara destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
