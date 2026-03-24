Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, müşterek denizden kıyıya çıkarma tatbikatı yaptı

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, deniz kuvvetleri askerlerinin katılımıyla ortak denizden kıyıya çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) deniz kuvvetleri askerlerinin katılımıyla müşterek denizden kıyıya çıkarma tatbikatı yapıldığı bildirildi.

FRANSA VE GÜNEY KIBRIS'TAN ORTAK TATBİKAT

Rum basınındaki haberlere göre, iki taraf arasındaki teknik eğitim kapsamında Fransa'ya bağlı deniz kuvvetleri personeli ve Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) katılımıyla düzenlenen müşterek denizden kıyıya çıkarma tatbikatı tamamlandı.

Pazar günü tamamlanan tatbikatın yerine ilişkin bilgi verilmedi.

"AVRUPA MÜTTEFİKLERİ ARASINDA DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK İÇİN FIRSAT OLDU"

Fransız ordusundan yapılan açıklamada da "Faaliyetin, işbirliğini güçlendirmek, birlikte çalışma kabiliyetini artırmak için ortak eğitimler düzenlemek ve kolektif güvenlik için Avrupa müttefikleri arasında dayanışmayı sağlamak için fırsat oldu." değerlendirmelerine yer verildi.

Rum basını, tatbikatın, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ile ona refakat eden savaş gemilerinin GKRY açıklarında bulunduğu bir dönemde yapılmasına dikkati çekti.

FRANSA, GÜNEY KIBRIS'A SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERMİŞTİ

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemelerinin ardından özellikle Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 Mart'ta İHA çarpması sonrası Avrupalı liderleri tek tek arayarak askeri yardım talebinde bulunmuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rum lider Hristodulidis'in talebini dikkate alan Fransa, GKRY'nin Baf kenti açıklarına Charles de Gaulle uçak gemisi ile ona refakat eden savaş gemilerini konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Kıyıya çıkmanızda sorun yokta hayatta kalırmısınız ona garanti vermem

Haber Yorumlarımehmet:

siz ve onlar kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. halk olarak bizim bir sorunumuz yok. siyasilerin sürekli korku pompalamasından bıktık.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

