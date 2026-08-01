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Fransa, Sebte'deki olayların ardından İspanya ile sınır kontrollerini artırdı

Fransa, Sebte'deki olayların ardından İspanya ile sınır kontrollerini artırdı
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PARİS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fas'ın kuzeyindeki İspanyol toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göç dalgasının ardından İspanya sınırında kontrolleri artırma kararı aldıklarını söyledi.

PARİS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fas'ın kuzeyindeki İspanyol toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göç dalgasının ardından İspanya sınırında kontrolleri artırma kararı aldıklarını söyledi.

Macron cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sebte, Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkından yararlanmamaktadır. Yine de dün İçişleri Bakanı'na gerekli olması durumunda İspanya ile sınırımızdaki kontrolleri artırma talimatı verdim. Dört mobil polis birimi, hava araçları ve insansız hava araçları görevlendirildi" dedi.

İspanyol El Pais gazetesinin bildirdiğine göre, Sebte yerel makamları son günlerde yaklaşık 60.000 göçmenin kara ve deniz yoluyla kente yasadışı yollardan giriş yaptığını açıkladı. Kente yüzerek ulaşmaya çalışan 57 göçmenin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İspanyol hükümeti cuma günü itibarıyla yaklaşık 48.000 göçmenin Sebte'den ayrılarak Fas'a geri döndüğünü duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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