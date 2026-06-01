Fransa, Rusya'ya Ait Olduğu Belirtilen Petrol Tankerine El Koydu

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının İngiltere başta olmak üzere müttefiklerin desteğiyle Rusya'ya ait olduğu belirtilen yaptırım altındaki petrol tankerine Atlantik Okyanusu'nda el koyduğunu açıkladı.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tagor" isimli tankerin uluslararası sularda, Fransa'nın Brittany kıyılarının yaklaşık 400 deniz mili batısında durdurulduğunu belirtti. Fransız denizcilik makamları, geminin sahte bayrak taşıdığını bildirdi.

Macron açıklamasında, "Gemilerin uluslararası yaptırımları delmesi, deniz hukukunu ihlal etmesi ve Rusya'nın dört yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Macron, operasyonun "deniz hukukuna tam uyum içinde" gerçekleştirildiğini savunurken, söz konusu gemilerin çevre ve deniz güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu söyledi. Paylaşılan görüntülerde silahlı Fransız deniz piyadelerinin helikopterle tankere çıktığı görüldü.

KREMLİN'DEN TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Rus petrol tankerine el koymasını yasa dışı olarak değerlendirdiklerini ve bunun "uluslararası korsanlığın sınırında" olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Paris'teki Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ise, Fransız donanmasının el koyduğu "Tagor" isimli tankerin kaptanının Rus vatandaşı olduğuna dair doğrulanmış bilgiler olmadığını söyledi.

VesselFinder gemi takip servisine göre, Tagor petrol tankeri Madagaskar bayrağı taşıyordu. Servisin internet sitesinde yer alan bilgilere göre tanker son olarak mayıs ayının başında Rusya'nın Murmansk Limanı'na uğradı.

Kaynak: ANKA