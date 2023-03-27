Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Büyükelçi Magro’ya, terör örgütü YPG ve YPG’nın kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu’nda ağırlanması ve onur madalyası verilmesinin kabul edilemez olduğu bildirildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Büyükelçi Magro'ya, terör örgütü YPG ve YPG'nın kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması ve onur madalyası verilmesinin kabul edilemez olduğu bildirildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Büyükelçi Magro'ya, terör örgütü YPG ve YPG'nin kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması ve onur madalyası verilmesinin kabul edilemez olduğu ve kuvvetle kınandığı bildirildi.

PKK, PYG, YPG ve SDG'nin Türkiye ve Suriyelilere yönelik saldırılarının, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetlerinin Büyükelçi'nin dikkatine sunulduğu, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentilerin yinelendiği kaydedildi.

Konuya ilişkin Paris Büyükelçiliği tarafından Fransız makamları nezdinde girişimde bulunulduğu da belirtildi.