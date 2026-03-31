Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri araç desteği

Fransa, destek programı kapsamında Lübnan ordusuna 39 zırhlı personel taşıyıcı araç hibe etti. Tören, Beyrut Limanı'nda gerçekleştirildi ve Fransa'nın ordusuna desteğini sürdüreceği belirtildi.

Beyrut Limanı'nda düzenlenen törene, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo, Lübnanlı Tümgeneral Hasan Avde, Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro ile bazı komutanlar katıldı.

Burada konuşan Rufo, Lübnan ve Fransa orduları arasındaki yakın ilişkilere dikkati çekerek, mevcut hassas süreçte Lübnan'da iç istikrarın korunmasında ordunun rolünü takdir ettiklerini vurguladı.

Rufo, ülkesinin Lübnan ordusuna desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
İran'dan Dünya Kupası için yeni açıklama

Beklenen açıklama geldi: Dünya Kupası'na katılacağız
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal