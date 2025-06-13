Fransa, İngiltere ve Almanya Liderleri Orta Doğu Krizini Görüştü

(ANKARA) - İsrail'in İrana'a yönelik saldırılara ve "misilleme" açıklamalarından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere acil bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail, bugün erken saatlerde, "Yükselen Aslan Operasyonu" adı verilen İran'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı kapsamında İran'ın üst düzey askeri komutanı ve altı bilim insanı öldürüldü. İran ise İsrail'e 100 silahlı insansız hava aracı SİHA gönderdi ancak bu SİHA'ların İsrail tarafından engellendiği bildirildi.

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilimin son noktasına ulaşmasının ardından Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in gelişmekte olan durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yaptı.