Fransa, Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat edilmesi konusunda planlama çalışmaları olduğunu bildirdi

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Hürmüz Boğazı'nda gerekmesi durumunda gemilere refakat edilebilmesi için yaklaşık 20 ülkenin bir planlama üzerinden çalıştığını söyledi.

Vautrin, Fransız LCI kanalına yaptığı açıklamalarda, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.

"Bugün son derece kırılgan bir ateşkes var. Barışa giden yolu açmak için bu ateşkes gerçeğe dönüşmeli." ifadelerini kullanan Vautrin, Lübnan'daki dramatik durumun kendilerini son derece endişelendirdiğini dile getirdi.

Vautrin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgedeki aktörlerin tamamıyla iletişim halinde olduğunu belirterek, bu süreçte kendisinin de Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiğini ifade etti.

Bölgede diplomasiyle bir çözüme varılabileceğine işaret eden Vautrin, "Hürmüz (Boğazı), dünya ticaretinin yüzde 20'sine tekabül ediyor. Önemli bir mesele. Seyrüsefer özgürlüğü, savunabilmemiz gereken kesinlikle vazgeçilmez bir nokta." diye konuştu.

Vautrin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk gününden bu yana Macron'un seyrüsefer özgürlüğünün önemli olduğunu ve buna somut çözümler getirmek için diplomasi yolunun tercih edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Ayrıca Vautrin, bu konudaki diplomatik müzakerelerin ilgili tüm ülkelerle birlikte yapılması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusuyla ilgili Vautrin, "Fransa'nın girişimiyle bir planlama var. Gerekirse gemilerin boğaza refakat edilerek girebilmesi için kapasitelere nasıl sahip olabileceğimize bakmak için yaklaşık 20 ülke bu planlama üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.