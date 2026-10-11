Fransa, Filistin seçimlerinin ertelenmesine üzüldü, makamlardan geri adım istedi

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Fransa, Filistin'de genel seçimlerin gelecek yıla ertelenmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Filistin'de 28 Kasım'da yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Filistin'de son genel seçimlerin 20 yıl önce yapıldığına işaret edilen açıklamada, erteleme kararının Filistin halkını bir kez daha demokratik haklarını kullanmaktan alıkoymak anlamına geldiği belirtildi.

Bir an önce Filistin halkına söz hakkı verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Filistin'in demokratik olarak yenilenmesinin, iki devletli çözümün korunmasının ayrılmaz bir parçası olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin makamlarından, seçimleri erteleme kararından geri adım atılması ve genel seçimlerin en kısa sürede yapılması istendi.

Fransa'nın, Avrupalı ortaklarıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) seçim izleme misyonu kapsamında Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine eşlik etmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, Filistin halkının desteklenmesi ve haklarına saygı duyulmasına olan bağlılık yinelendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin kararı doğrultusunda 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan genel seçimlere ilişkin kararnameyi iptal ederek seçimleri erteleme kararı almıştı.

Kararın, İsrail'in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle seçimlerin yapılması için uygun siyasi koşullar, güvenlik ve saha koşulları oluşmadığı için alındığı ifade edilmişti.

Genel seçimler 28 Kasım 2026'da yapılacaktı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki genel seçimlerin 28 Kasım'da yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 2 milyon 970 bin Filistinli seçmenin 1 milyon 590 bini Batı Şeria'da, 1 milyon 240 bini Gazze'de, yaklaşık 140 bini de Kudüs'te bulunuyor.

Filistin'de son genel seçimler 2006'da yapılmış ve Hamas sandalyelerin çoğunluğunu kazanmıştı.

Hamas ile Fetih arasında 2007'de başlayan iç çatışmalar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geçmesiyle sonuçlanmış, Fetih liderliğindeki Filistin yönetimi ise Batı Şeria'da kalmıştı.

Kaynak: AA